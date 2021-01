Magdalena Adamowicz w rocznicę śmierci męża: "Chciałabym poznać prawdę. Co lub kto go do tego zainspirował"

"Ważniejsze jest poznać prawdę"

Magdalena Adamowicz udzieliła szczerego wywiadu, w którym wyznała, że nie czuje nienawiści do mordercy męża, ale chce wiedzieć, dlaczego to zrobił i czy ktoś go do tego zainspirował. Ponieważ proces zabójcy się przeciąga, żona Adamowicza została zapytana, czy wierzy, że Stefan W. poniesie karę. Odpowiedziała, że tak, ale ważniejsza jest dla niej prawda. "Chciałabym poznać prawdę. Dlaczego tak się stało, co lub kto go do tego zainspirował?" – powiedziała.