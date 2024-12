Dom z basenem i miliony na koncie. Mówi, co należy się lekarzom

Odległe terminy wizyt i odsyłanie pacjentów od lekarza do lekarza sprawiają, że wiele osób rezygnuje z usług specjalistów na NFZ. Joanna Kurowska w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle przyznała, że zupełnie się temu nie dziwi. Jakie ma jednak przemyślenia na temat polskiej ochrony zdrowia?

Wielu lekarzy oprócz pracy w państwowych placówkach, decyduje się również na praktykę prywatną. Ma to związek nie tylko ze zdobywaniem przez nich cennego doświadczenia, ale również zarobkami.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!