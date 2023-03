Te dodatki zaproszą wiosnę do twojego wnętrza. Stawiamy na kolor!

Wielkanoc za pasem, a to najlepszy dowód na to, że wiosna zagościła u nas na dobre. Przebudzenie po zimie to idealny moment na metamorfozę. Także wnętrza. Niekoniecznie potrzebne jest w tym celu przeprowadzanie zakrojonych na szeroką skalę remontów. Wystarczy zaprosić do domu nowe kolorowe dodatki, by tchnąć w swoje wnętrze nieco wiosennej świeżości. Bogatą ofertę wysokiej jakości produktów dla domu w atrakcyjnych cenach znajdziecie w TK Maxx.

Nareszcie jest! Upragniona, wyczekana przez wszystkich wiosna. Kochamy ją za pierwsze promyki słońca, ciepły wietrzyk, budzącą się do życia przyrodę i święta Wielkiej Nocy. A także za to, że wraz z jej nadejściem przeprowadzamy totalne metamorfozy naszych szaf, mieszkań i przydomowych ogródków. Pora przywitać wiosnę! Także w swoich domach.

Możemy to zrobić na wiele sposobów. My proponujemy ten najprostszy (a co za tym idzie także najprzyjemniejszy), czyli zakup nowych dodatków, na które nie wydacie fortuny. Kolorowe poduszki, wazony czy talerze sprawią, że w waszych domach na dobre zagości nowa pora roku. W TK Maxx znajdziecie wyjątkowe dekoracyjne perełki świetnej jakości nawet do 60 proc. taniej od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. To naprawdę unikatowe skarby, często pojedyncze sztuki, które odmienią wygląd wnętrz i sprawią, że na długo zapomnicie o zimie.

Zbliżającą się Wielkanoc trzeba należycie powitać poprzez unikatowe i tematyczne dodatki czy akcesoria dekoracyjne. W ofercie TK Maxx znajdziecie wiele pomysłów na to, jak to zrobić. Niektóre z wielkanocnych dekoracji, jak oryginalny wieniec na drzwi, który zamiast szyszkami, orzechami i bombkami ozdobiony jest kwiatuszkami i kolorowymi jajeczkami sprawią, że od samego progu będziecie czuć wiosnę. Nie zapominajmy o wielkanocnych zającach - naszą uwagę przykuły także porcelanowe, ręcznie malowane figurki. Stanowić będą wyjątkową i niepowtarzalną dekorację każdego mieszkania. Podobnie jak zajęcze patery, czyli talerze do serwowania, które wyglądają, jakby były dźwigane przez zajączki. Takie dodatki na pewno nie umkną uwadze twoich gości.

Wyjątkowych wielkanocnych dekoracji świetnej jakości w TK Maxx znajdziecie więcej! W ofercie nie brakuje także nieco bardziej ekstrawaganckich pomysłów, jak np. zajączek w kolorze soczystej fuksji lub cały pokryty brokatem. W sam raz dla osób ceniących sobie niepowtarzalność i unikatowość – a to wszystko w cenach, które pokochasz!

Wiosenne kolekcje marek wnętrzarskich cechuje właściwie to, co marki modowe – ma być lekko, świeżo i radośnie. Dlatego dominują wśród nich soczyste, pozytywnie nastrajające kolory: głównie żółty i zielony. Pod jednym dachem TK Maxx znajdziecie masę perełek właśnie w tych kolorach: poduszki, koce, doniczki, a nawet puf i zegar – wszystko skutecznie zaprosi wiosnę do Waszego domu.

Zmiana tekstyliów to prosty i niedrogi sposób na sezonową metamorfozę. Już kilka nowych poduszek na kanapie i kolorowa narzuta na łóżko tchną do wnętrza nieco świeżości. Warto także pokusić się o mniej oczywiste zmiany, jak np. nowe ręczniki w łazience czy ściereczki w kuchni. Z pozoru niewiele znaczące drobiazgi potrafią zdziałać cuda.

TK Maxx przywołuje wiosnę także poprzez niepowtarzalne akcesoria i zastawę kuchenną. Kilka nowych gadżetów do kuchni, wspomniane już ściereczki (np. we wzór wielkanocnego króliczka), kolorowe talerze i kubki w printy nawiązujące do Wielkanocy sprawią, że ciebie i twoich domowników opanuje wiosenny nastrój. Pomyśl tylko o porannej kawie pitej z kubka w pisanki – już na samą myśl uśmiech pojawia się na twarzy.

Skoro o wiosennych dodatkach do kuchni mowa, nie można pominąć tych w roślinne wzory. Znajdziesz je m.in. na talerzach i dzbankach dostępnych w TK Maxx. Sprawdzą się zarówno podczas wielkanocnego biesiadowania, jak i na wiosennych przyjęciach w ogrodzie.

Wiosenna odsłona balkonu

Wiosna to także idealny moment na zatroszczenie się o swoje balkony i tarasy. W końcu nie ma nic przyjemniejszego niż kawka wypita na zewnątrz w ciepły dzień. Do pełni szczęścia potrzeba przyjemnej aranżacji – donic pełnych kolorowych kwiatów, nastrojowych lampionów i miękkich poduch, które wręcz zaproszą do spędzenia chwili błogiego relaksu na zewnątrz. Sporo wyjątkowych dodatków na tarasy i balkony (nawet te małe) znajdziecie w sklepach TK Maxx i to w cenach, które wywołują uśmiech.