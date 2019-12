Dominika Gwit o hejcie. "Chamstwa nie zniesę!"

Dominika Gwit o hejcie mówi bez ogródek. "Czasem, gdy ludzie obrażają się nawzajem, interweniuję, bo też ile można. Chamstwa nie zniesę!" - zapewnia. Zdradza też, czy przejmuje się, kiedy to ją ktoś obraża.

W rozmowie w Wideoportalem aktorka przyznała, że liczba hejterów na jej profilu faktycznie trochę się zmniejszyła. "Myślę, że to zależy od zdjęcia i od aktywności followujących. Jakoś mnie ten hejt omija. Ja się w ogóle nim nie przejmuję, nie interesuje mnie on. Czasem, gdy ludzie obrażają się nawzajem, interweniuję, bo też ile można. Chamstwa nie zniesę!" - zapewniła.

Podkreśliła, że wchodzenie w dyskusje z hejterami na Instagramie czy na Facebooku to najgorsze, co można zrobić. "Ludzie, trzeba żyć, cieszyć się życiem, myśleć o tym, co jest, a nie kto co napisał w komentarzu" - dodała.