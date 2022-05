Dominika Gwit pokazała się w letniej sukience. Kreacja zachwyca kolorem

Dominika Gwit-Dunaszewska już od dawna inspiruje fanki do akceptacji i miłości swojego ciała. Nauka takiego podejścia była dla niej prawdziwym wyzwaniem. - To jest ciężka praca. Ja włożyłam bardzo dużą pracę w to, aby kochać siebie, bo każdy z nas ma jakieś ograniczenia, wady, kompleksy - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post.