Wiosenna odsłona Dominiki Gwit. Zaraża internautki pozytywną energią

- Nie jestem na żadnej diecie od 7 lat. Leczę się od 7 lat. Każdy coś ma. Każdy z nas ma problem z samoakceptacją, bo to jest bardzo trudna sprawa do osiągnięcia. Nie mówię tu, że trzeba być zarozumiałym i mieć wysoko głowę podniesioną, tylko trzeba kochać siebie, akceptować, rozumieć, wiedzieć co jest dla nas dobre. To jest ciężka praca. Ja włożyłam bardzo dużą pracę w to, aby kochać siebie, bo każdy z nas ma jakieś ograniczenia, wady, kompleksy. To jest wpisane w naszą ludzką naturę – mówiła niegdyś Gwit w rozmowie z Jastrząb Post.