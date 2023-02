Dominika Gwit szczerze o zagrożonej ciąży. "Ja nie umiałam się cieszyć"

- Ja byłam w takiej fazie obrażenia na świat, ponieważ długo to trwało. (...) I nagle to się stało, a ja jestem perfekcjonistką i ja mam wszystko zapisane w kalendarzu, wyjście do sklepu nawet mam wpisane. I nagle, niespodziewanie, dwie kreski na teście. Ale jak to, przecież ja nie miałam tego wpisane w kalendarz - wyznała.