Miała 36 lat. Na porodówce padło: "ciesz się, że zdrowe, bo w tym wieku..."

— Zdaję sobie sprawę, że słyszą takie rzeczy od koleżanek, matek, babć czy ciotek, mających, delikatnie mówiąc, wypaczone podejście, które ja pamiętam z początków mojej pracy, gdy 35-latce wpisywaliśmy w rozpoznaniu primigravida alta, czyli "stara pierwiastka". Już wtedy było to dla mnie czymś okropnym, jednak ze względu na mój zawód miałem szansę to zweryfikować, a otoczenie moich pacjentek nie. Być może dlatego w świadomości społecznej dominują dyskryminujące ze względu na wiek przeświadczenia, przez co niektóre kobiety przychodzą do gabinetu niekoniecznie ze względu na gotowość do macierzyństwa, a dlatego, że ktoś je wystraszył