Dominika Gwit w obcisłym kombinezonie. "Każdy z nas ma taką koleżankę"

Dominika Gwit w obcisłym kombinezonie

Aktorki brały udział w projekcie "Fort Boyard". To program, w którym 48 polskich gwiazd stawia czoła najróżniejszym zadaniom we francuskim forcie położonym u wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Joanna Jabłczyńska na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciem z nagrań do programu. Na fotografii widzimy Romę Gąsiorowską, Anię Rusowicz, Joannę Jabłczyńską i Dominikę Gwit ubraną w wyjątkowy kostium. Aktorka ma na sobie obcisły, czerwony kombinezon, który odkrywa tylko jej twarz i podkreśla ciążowe kształty.