Dominika Tajner o relacji z Wiśniewskim. Mówi o jego 5. Dziecku

Rozstanie Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner nie należały do najprzyjemniejszych. Kobieta bardzo przeżywała to, że wokalista postanowił odejść. Po jakimś czasie jednak emocje opadły i Tajner wybaczyła byłemu partnerowi, jak ją potraktował. Dzisiaj szczerze mu kibicuje. W rozmowie z portalem Jastrząb Post wyjawiła, co łączy ją z eksmężem.