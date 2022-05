Dominika Tajner się zaręczyła! Wiadomo, kim jest jej przyszły mąż

- Mam wrażenie, że mężczyzna, z którym obecnie się związałam, to facet do końca życia. Ale nie chcę o nim za dużo opowiadać. Do niedawna zbyt otwarcie mówiłam o swoich uczuciach, teraz postanowiłam zachować więcej dla siebie. Zdradzę tylko, że jest bokserem, z którym czuję się bardzo szczęśliwa. To facet z krwi i kości, który dobrze wie, jak zadbać o kobietę. Mamy wiele wspólnych planów, chcemy pojechać na egzotyczne wakacje – powiedziała Dominika Tajner.