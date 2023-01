Domowa "bomba" do toalety. Kosztuje grosze i czyści lepiej niż płyn

Jak wyczyścić toaletę? Najczęściej wybieramy sklepowe, chemiczne środki, które reklamują się jako te, które usuwają 100 proc. bakterii. Są one jednak dość drogie. Na szczęście domowy sposób na czyszczenie toalety jest na szczęście równie skuteczny, co wykorzystanie produktu ze sklepu. Oprócz tego własnoręcznie przygotowany specyfik jest także ekologiczny, a także o wiele tańszy. Co więcej, pachnie o wiele przyjemniej.