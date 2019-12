Domowe sposoby, by ubrania zawsze świeżo pachniały. I nie chodzi o płyn do płukania

Jeśli nasze rzeczy długo przebywają w szafie, to tracą przyjemną woń płynu do płukania. A nie ma nic gorszego niż nowa bluzka, która nieprzyjemnie pachnie. Co zrobić, aby od naszych ubrań zawsze czuć świeżość?

Zadbaj o zapach w swojej szafie (123RF)

Oczywiście wszystko się zaczyna od prania. By ubrania długo i intensywnie pachniały, trzeba wybrać proszek lub płyn do prania z zapachem, a dodatkowo płyn do płukania o podobnym aromacie. Następnie czyste pranie chowamy do szafy i to jest moment, aby zastosować kilka trików.

Triki, aby ubrania zawsze ładnie pachniały Przede wszystkim włóż do szafy kubeczek z surowym ryżem. W ten sposób zapobiegniesz powstawaniu przykrego zapachu stęchlizny. Ryż jest bowiem pochłaniaczem wilgoci. Następnie zaopatrz się w pachnące mydło w kostce. Trzeba umieścić je na szufladach pomiędzy ubraniami. Utrzymuje ono ładny zapach o wiele dłużej niż zawieszki do szafy i odświeżacze. Kolejny plusem jest to, że mydło się nie zużywa, a zapach nie wietrzeje. Ten trik kosztuje grosze, a jest naprawdę rewelacyjny. I tym sposobem twoje ubrania zawsze będą pachniały jak po wyjęciu z pralki.

