Domowej roboty osuszacz powietrza. Kosztuje tylko kilka złotych

Osuszanie powietrza w mieszkaniu domową metodą

Problem pojawiającej się wilgoci w domu dotyczy wielu osób. Można go jednak w łatwy sposób rozwiązać. Wystarczy, że sięgniemy po sprawdzony, domowy sposób. Jest on równie skuteczny co drogie urządzenia dostępne w sklepach. Jedną z najtańszych opcji na stworzenie osuszacza powietrza, jest wykorzystanie ryżu. Przesypujemy go do bawełnianego woreczka lub pończochy i rozkładamy w pomieszczeniach. Koszt takiego rozwiązania wyniesie nie więcej niż pięć złotych.