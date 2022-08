Domowy lifting bez igły? Młody wygląd jak po profesjonalnych zabiegach

Co kryje się w składzie tego produktu? Jego sekretem są odbudowujące peptydy, czyli białka, których zdaniem jest odbudowa skóry. Ich przeciwstarzeniową i przeciwzmarszczkową moc odkryto stosunkowo niedawno i z miejsca stały się prawdziwym hitem w kosmetyce anti-aging. Peptydy występują w strukturze skóry, jednak wraz z wiekiem ich synteza znacząco spowalnia, czego skutkiem jest utrata jędrności i zwiotczenie naskórka. Jednak młodzieńczy wygląd to nie jedyna zaleta peptydów. Te niezwykłe cząsteczki tworzą też w skórze płaszcz hydrolipidowy, zapobiegając tym samym utracie wilgoci, chronią przed promieniowaniem UV i przeciwdziałają powstawaniu przebarwień. Syntetyczne peptydy w kosmetykach do pielęgnacji skóry dojrzałej mają te same właściwości, a ich stosowanie daje efekt zabiegów igłowych. Tak też działa peptydowy krem BingoSpa No Needles No Pain.