Domowy nawóz czyni cuda. Krzaki będą uginać się od pomidorów

Zmieszaj z wodą i po dwóch tygodniach podlej pomidorki. Plon będzie obfity jak nigdy

Pomidorki koktajlowe, jak każda inna roślina, potrzebują regularnego nawożenia. Czym więc dokarmiać roślinę? Nawozem bogatym w potas, fosfor, magnez i żelazo. Bez problemu można przygotować go samodzielnie. Wystarczy, że zbierzesz kilogram świeżej pokrzywy, a następnie zalejesz ją 10 litrami wody. Tak przygotowany roztwór przykryj gazą, żeby ograniczyć dostęp powietrza. Odstaw go w ciemne i zimne miejsce na dwa tygodnie, codziennie go mieszając. Po tym czasie rozcieńcz preparat z wodą w stosunku 1:10. Stosuj go raz w tygodniu przez cały okres kwitnienia. W lipcu będziesz cieszyć się wyjątkowo obfitym plonem.