Podlej i czekaj, aż wyrosną. Pomidory będą gigantyczne

Nawóz z pokrzywy to idealny sposób na to, by nieco pomóc roślinom, o które tak dbamy. Niestety przez swój zapach oraz niezbyt zachęcający wygląd, nie każdy się na niego decyduje – a szkoda! To właśnie dzięki niemu możemy liczyć na urodzaj w warzywniaku i ogrodzie. Jak go samodzielnie zrobić? Zdradzamy sprawdzony sposób.

Do czego nawóz z pokrzywy?

Pokrzywa to jeden z tych chwastów, który w pierwszej kolejności usuniemy ze swojego ogrodu. Najczęściej ląduje w kompostowniku, jednak okazuje się, że z powodzeniem można go także wykorzystać w zupełnie inny sposób.

Rośliny te świetnie sprawdzą się w formie naturalnego nawozu, który dostarczy naszym roślinom wielu niezbędnych do wzrostu składników. To idealne źródło m.in. azotu, krzemu, potasu, magnezu, żelaza, wapnia oraz soli mineralnych.

Zanim zabierzemy się za przygotowanie gnojówki z pokrzyw, warto wiedzieć, do czego można go użyć. Dzięki temu, że do jej stworzenia nie używamy żadnych substancji chemicznych, możemy ją użyć w przypadku bardzo wielu roślin.

Ogrodnicy najczęściej nawozu z pokrzyw używają do pomidorów, ale to niejedyne rośliny, w przypadku których się sprawdzi. Można go także wykorzystać m.in. do ogórków, ziemniaków, a nawet kapusty. Gnojówka sprawdzi się również w przypadku malin oraz truskawek.

To jednak nie koniec długiej listy zastosowania specyfiku. Jeśli zależy ci na różach uginających się od kwiatów, postaw na gnojówkę z pokrzyw. Nie zaszkodzi także iglakom oraz wrzosom.

Jak zrobić gnojówkę z pokrzywy?

Wbrew pozorom wykonanie naturalnej gnojówki z pokrzywy jest dość proste, jednak wymaga od nas odrobiny cierpliwości. W pierwszej kolejności należy zadbać o plastikową beczkę, miskę lub wiadro.

Następnie warto wybrać się na spacer, na którym zbierzemy pokrywę. Tutaj należy jednak zwrócić uwagę przede wszystkim na młode pędy. To właśnie one mają najwięcej właściwości, które później mają pomóc rozkwitnąć naszemu ogrodowi. W tym przypadku przyda się aż kilogram roślin.

Po powrocie do domu zebrane pokrzywy trzeba pociąć na drobniejsze kawałeczki. Można użyć zarówno liści, jak i łodyg roślin, dzięki czemu nic się nie zmarnuje. Po umieszczeniu jej w misce można wreszcie zalać ją wodą (10 litrów). Na samym końcu należy całość wymieszać. Nie zaszkodzi ustawić beczkę w nasłonecznionym miejscu, by nieco przyśpieszyć cały proces.

Przez ok. 2 tyg., kiedy pokrzywa będzie fermentować, musimy codziennie mieszać wywar. Zanim jednak wykorzystamy gnojówkę w swoim ogrodzie, należy rozrobić ją z wodą w proporcjach 1:10.

