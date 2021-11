Domowy sprzęt do treningów aerobowych. Rower, bieżnia, wioślarz czy orbitrek?

Ostatnia grupa jest przeznaczona dla tych, którzy chcą skorzystać z własnego roweru. Mowa oczywiście o trenażerach. Zazwyczaj są one kojarzone z rowerami szosowymi, ale można tu również korzystać z rowerów górskich czy cross-country, nawet tych na kołach o średnicy 29 cali. Przed zakupem należy sprawdzić takie parametry jak rozmiar obsługiwanych kół oraz osi, a także same możliwości trenażera - na przykład jaki może być maksymalny symulowany kąt podjazdu. Druga istotna kwestia to konieczność zakupu tylnej opony przeznaczonej specjalnie do użycia z tego typu urządzeniem. Niektóre osoby idą krok dalej i mają osobne koło, kasetę i łańcuch do treningów domowych. Doposażenie roweru w czujniki prędkości i kadencji pozwoli na monitorowanie jazdy oraz korzystanie z różnych aplikacji do treningów online.