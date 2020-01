WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Donald Tusk pokazał zdjęcie z wnuczką. "Co taka skwaszona mina?" 22 stycznia obchodzimy Dzień Dziadka. Z tej okazji Donald Tusk opublikował zdjęcie, na którym nosi swoją wnuczkę. Internauci byli zachwyceni widokiem, ale zdziwiła ich "skwaszona mina" byłego premiera. Donald Tusk pokazał zdjęcie z wnuczką (PAP/Instagram) Chociaż Donald Tusk bardzo angażuje się w politykę, stara się poświęcać równie dużo czasu swoim najbliższym. Niejednokrotnie jego córka Katarzyna Tusk podkreślała, że były premier jest wyjątkowym dziadkiem, który zdecydowanie ma "rękę" do dzieci. Publikowała również zdjęcia polityka, gdy ten zajmował się jej córką. Donald Tusk świętuje Dzień Dziadka Donald Tusk na swoim profilu na Instagramie publikuje wiele treści związanych z pracą. Czasem pokazuje też smaczki ze swojego życia prywatnego i to one budzą najwięcej emocji. Ostatnio były premier udostępnił zdjęcie, na którym nosi swoją wnuczkę. "Dzień Dziadka…" – napisał w poście. Obserwatorzy polityka byli wzruszeni widokiem. W komentarzach pojawiło się wiele ciepłych słów i życzeń. "Relacje dziadków i wnucząt to coś wspaniałego. Wszystkiego dobrego", "Przesyłam uściski. Dużo zdrowia zarówno dla dziadka, jak i babci", "Świetny dziadek, rodzina ponad wszystko", "Czas spędzony z wnukami to wspaniałe chwile. Życzę panu jak najwięcej takich momentów z wnukami" – pisali internauci. Wśród tych miłych słów i zachwytów pojawiło się też kilka uszczypliwych pytań, które nawiązywały do miny polityka. "Coś zatroskany ten dziadek", "Ale co taka skwaszona mina? Coś w pieluszce?" – dopytywali.