Dopasowane kozaki odchodzą do lamusa? Spójrzcie, co noszą znane Polki

To obuwie można w bardzo łatwy sposób wystylizować, tworząc zarówno casualowy, jak i elegancki zestaw. Pokazuje nam to m.in. Sandra Kubicka , która zestawiła ten model z najmodniejszym kolorem i wzorem tego sezonu.

Czarne rajstopy to przeżytek? Spójrzcie, co nosi Maffashion

Te kozaki może nosić każda z nas, bo pasują do każdego typu sylwetki. Co więcej, będziemy się w nich czuć luźno i wygodnie. Mimo to nadal są wyrazem nonszalancji i klasy. Ich dodatkową zaletą jest to, że optycznie wysmuklają nogi. Takie buty obłędnie będą wyglądać z trenczem, oversizową ramoneską oraz futerkiem w wersji crop.