Legginsy hitem jesieni! Stylizacja Opozdy to strzał w dziesiątkę

Legginsy to element garderoby, który jest nam bardzo dobrze znany. Zapewne każda z nas ma je w swojej szafie. Często są kojarzone ze strojem na siłownię, do biegania, czy do chodzenia po domu. Jednak nic bardziej mylnego. Legginsy są teraz jednym z najmodniejszych dodatków jesiennych stylizacji. Zobacz, jak je nosić!

Joannę Opozdę można określić jako jedną z najlepiej ubranych Polek. Często eksperymentuje z modą, co możemy zobaczyć głównie na jej Instagramowym profilu, który obserwuje ponad 660 tys. osób.

Joanna Opozda w genialnym połączeniu

Przeróżne kreacje, w których możemy ją zobaczyć, są godne podziwu, jednak aktorka potrafi również zaskakująco dobrze łączyć elegancki styl ze sportowym. Tak stało się właśnie w tym przypadku. Opozda kilka dni temu wrzuciła na swój profil jesienną stylizację, w której wygląda obłędnie. Jednak naszą uwagę przykuł jeden szczegół.

Na pierwszy rzut oka jest to klasyczny i szykowny look. Wyszło jej to znakomicie. Sportowy element garderoby zestawiła z długim, czarnym płaszczem oraz wysokimi kozakami w najmodniejszym kolorze czekolady. Dobrała do zestawu czarną torebkę oraz czapkę z daszkiem.

Z czym nosić legginsy jesienią?

Jak widać, legginsy to dodatek, który doskonale współgra z długim płaszczem. Możesz je też nosić w towarzystwie kozaków, botków lub mokasynów. Legginsy najlepiej pasują w zestawieniu z oversizową górą, która zakrywa pośladki.

Jak nosić legginsy w okresie jesienno-zimowym? © Getty Images | Ignat

W tym przypadku dłuższy sweter, luźna bluza, czy obszerniejsza marynarka będą najlepszym wyborem. Warto unikać krótkich i przylegających bluzek, które nie będą wyglądały najkorzystniej.

Legginsy to hit na jesień 2024 © Getty Images | 2024 Raymond Hall

Chłodniejsze miesiące, które dopiero przed nami, to świetna okazja, aby spróbować zestawić je właśnie z tymi propozycjami. Mogą być to dzianinowe legginsy, jednak jesiennym hitem są te w wersji skórzanej. To one skradły serca i są uznawane za najmodniejszy element jesiennej garderoby. Ten materiał zapewnia także komfort noszenia oraz ciepło w chłodniejsze dni. Teraz w wielu sklepach znajdziemy też modele z zamkami, guzikami czy metalowymi zdobieniami. Wcale nie przypominają klasyków do ćwiczeń.

Jak wystylizować legginsy? © Getty Images | RW/MediaPunch

