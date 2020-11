Dopasowanie imion. Sprawdź, czy imię twojego partnera pasuje do twojego

Które imiona do siebie pasują?

Imiona towarzyszą nam od urodzenia aż do śmierci - można więc uznać je za nasze osobiste wizytówki. Do tego, według astrologów posiadają kryte znaczenia. Z numerologicznego punktu widzenia imiona wpływają także na nasze życie, ponieważ każde imię składa się z ciągu znaków. Oznacza to, że każdemu z nich można przypisać wibrację numerologiczną oraz energię. Co więcej, zdarza się, że imię potrafi doskonale podkreślić charakter i osobowość osoby, która je nosi.