Dorota Czaja pokazała zdjęcie z opatrunkiem. Okaleczył ją własny syn

Natomiast jej umiejętności taneczne mogliśmy podziwiać w takich programach jak: "Europa da się lubić", "Jaka to melodia" oraz "Must be the music". Tancerka przez kilka lat mieszkała we Francji i tańczyła w paryskim Kabarecie Lido. Dziś Czaja regularnie pojawia się w reklamach oraz teledyskach. Nieźle radzi sobie także w mediach społecznościowych – jej profil obserwuje w tym momencie prawie 66 tys. użytkowników.