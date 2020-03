Dorota Gardias chce chronić córkę. Nie opowiada jej o swoich związkach

Dorota Gradias jest szczęśliwą mamą. Zapewnia, że córka jest dla niej najważniejsza, dlatego chce chronić jej psychikę. Stara się nie opowiadać o swoich partnerkach, żeby dziewczynka nie przeżywała rozstań i rozczarowań.

Jakiś czas temu Dorota Gardias potwierdziła, że spotyka się z blogerem, który używa pseudonimu "Żurnalista". Zdradziła również, że stara się rozgraniczyć macierzyństwo od swojego życia uczuciowego. Robi to ze względu na zdrowie psychiczne swojej córki. "W moim życiu jest bardzo dużo osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dopiero, jak będę na 100 proc. pewna, to wtedy będę jej mogła powiedzieć, jaka to jest relacja" – zdradziła w rozmowie z "Plejadą".

Dorota Gardias zapewnia, że chce wiedzieć jak najwięcej o wychowaniu dzieci. "Dużo na ten temat wiem, ponieważ edukuję się w tej kwestii. Trzeba bardzo dbać o psychikę dziecka w tym temacie. Im później to następuje, w sensie, że im mamy większą pewność, że to jest to, tym lepiej dla dziecka. Muszę powiedzieć, że to bardzo trudne. Dzieciaczek jest w tym wszystkim najważniejszy, trzeba zadbać o jego psychikę i poczucie bezpieczeństwa, by nie zrobić mu krzywdy" – deklaruje.