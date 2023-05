Dorota i Paweł, historia z końca skali

- Depresja zwykle się zapowiada. Mania skrada się przez jakiś czas zanim zacznie się rozkręcać. Momenty dysocjacyjne przychodzą nagle. Robię wtedy wielkie oczy. Proszę Pawła, żeby do mnie mówił, zapewniał, że to na pewno on, przypominał, kim jestem. Mam taką ulubioną medytację bezpiecznego miejsca, która do tej pory bardzo mi pomagała wrócić do siebie. Ale ostatnio wydarzyło się coś bezprecedensowego. Nie byłam w stanie tam dotrzeć. To był bardzo ciężki moment. Myślałam, że już się nie wygrzebię, że niknę całkowicie, że nie wrócę do rzeczywistości obiektywnej