Dorota Rabczewska wzięła ślub w Marbelli. Nikt z gości nie wiedział, że jedzie na wesele

Jak wyglądał ślub Doroty Rabczewskiej?

Dorota Rabczewska spodziewała się swoich zaręczyn. Sama wybrała sobie nawet model pierścionka, choć nie wie, ile kosztował. Doda i Stępień zaręczyli się we wrześniu w Marbelli, a ślub wzięli w kwietniu w tym samym miejscu. Rabczewska zaplanowała wesele samodzielnie. "Dopiero po dwóch miesiącach zdałam sobie sprawę z tego, że to jest karkołomna sprawa i że wiele sobie zwaliłam na głowę" – mówi Janachowskiej.

"Głupoty im wymyślałam, każdemu co innego. Mówiłam, że jest premiera filmu, że muszą to zobaczyć, bo to jest taki tajemny film, w którym brałam udział i muszą to zobaczyć, bo będzie wyświetlane tam, nigdzie więcej" – opowiada.