Dorota Szelągowska pozuje w asymetrycznej spódnicy. "Kobieta z klasą"

Dorota Szelągowska pokazała w mediach społecznościowych fotografię z planu zdjęciowego programu TVN Style. Uwagę przekłuwa spódnica projektantki. Jest asymetrycznej długości, wykończona gumką. To wygodny model na każdą sylwetkę. Spódnica ma kieszenie wewnętrzne. Jej elementem charakterystycznym są falbany, które powodują, że model zwiewnie się układa.

Dorota Szelągowska w wiosennej stylizacji

Stylizacja projektantki przypadła do gustu jej obserwatorom na Instagramie. "Piękna, szczupła, finezyjnie ubrana, no gwiazda! Bardzo lubię i wspieram", "Pani Doroto, wygląda Pani pięknie, stylizacja super", "Rewelacyjna stylówka, kobieta z klasą", "Pani Doroto świetnie Pani wygląda! Włosy starzał w 10.", "Wyglądasz obłędnie! Jak to jest, że po kilku tygodniach kwarantanny jest się dalej tak piękną?" – skomentowali jej fotografię internauci.

Uwagę fanów zwróciła również asymetryczna fryzura Doroty Szelągowskiej. Ma włosy przerzucone na prawą stronę i lekko pofalowane. Kreacja i fryzura znakomicie się komponują.