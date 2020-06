Dorota Szelągowska wspiera polskie marki. Pokazała dresy, z którymi nie może się rozstać

Chociaż powoli staramy się wracać do "normalności" i coraz częściej wychodzimy z domu, to musimy przyznać, że szafa każdej z nas powiększyła się o kilka kompletów wygodnych dresów. Kwarantanna w czterech ścianach nie zachęcała nas do noszenia kwiecistych sukienek, a coraz częściej sięgaliśmy po miękkie i luźne stylizacje.