Dorota Szelągowska znów chwali się salonem. Tłumaczy, o co chodzi z tym "żółtym elementem"

Dorota Szelągowska pokazała swój salon

Salon Szelągowskiej utrzymany jest w jasnej kolorystyce. Białe i rózowe ściany, stół z jasnego drewna i fotele z różowym obiciem, do tego iście królewskie krzesła, granatowe lampy i świeże kwiaty w masywnych wazonach – to główne elementy wystroju.

Przy okazji zbliżającej się jesieni projektantka nieco odświeżyła swój salon , dodając kilka elementów, w tym żółty puf. "Żółty element na wypadek braku słońca. Polecam wam na sezon jesień/zima. Poduszki, puf, koc. Naprawdę 'robi', choć dziś promienie wlewają się do wnętrza" – napisała przy zdjęciu Szelągowska.

Shuttersy w oknach u Doroty Szelągowskiej

Uwadze obserwatorek i obserwatorów Szelągowskiej nie umknęły również białe shuttersy. Okiennice wewnętrzne shutters, nazwane kiedyś przez dekoratorkę "szatersami", zyskują na popularności. Są robione na wymiar i bez trudu można znaleźć w internecie wykonawcę. Choć wyglądają imponująco – zwłaszcza w ostatnie dni lata, gdy do pomieszczenia wciąż przedostają się promienie słońca – nie należą do najtańszych. Ceny za metr kwadratowy wahają się od kilkuset złotych do nawet 2000 złotych.