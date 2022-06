Dorota Szelągowska znów pozuje w ten sposób. Fanki są podzielone

"Z okazji artykułu w fakcie (drugie zdjęcie) z wczoraj, w którym wyglądam jakbym miała 60 lat i wyznaję dramatycznie, że mam problem z nałogiem, chciałabym donieść, że to nieprawda. To znaczy mam problem, że mam nałóg, ale z samym nałogiem problemów żadnych. Nawet nie wiem, czy jest coś bardziej bezproblemowego w moim życiu! Całkowita przewidywalność - wiadomo, że muszę zapalić od razu rano, i potem ciągle, że to niezdrowe i drogie też dokładnie wiadomo. Są tabelki i wykresy. Że i jak śmierdzi. Jedyny problem z nałogiem mam w zimie, jak palce marzną, ale to chyba bardziej problem z zimą niż z nim. Nie palcie papierosów. Dziękuję" - napisała na Instagramie Szelągowska.