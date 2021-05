Dorota Wellman na zdjęciu sprzed lat. Fani: jaka drobna i szczupła

Dorota Wellman krytykowana ze względu na figurę

Jednak dla dziennikarki waga nigdy nie była priorytetową sprawą. O swoich przejściach z dietami opowiedziała kilka lat temu w rozmowie z Plejadą. - Wielokrotnie bardzo się starałam to zrobić i nie jest to dieta pod tytułem: "Teraz nie będę żarła, tylko piła zielone soki z dużą ilością jarmużu". Ja się poddawałam wielokrotnie terapiom pod okiem lekarzy, dlatego udało mi się schudnąć przez wiele lat ponad 30 kilogramów, ale moja waga dalej już nie rusza – stwierdziła. Szerokim echem w mediach odbił się też wywiad, w którym Wellman powiedziała, że jest krytykowana ze względu na figurę. - Słyszę o sobie "świnia", "baleron", "wieloryb". Nie będę się wieszać z tego powodu, bo to jest dla mnie mało istotne. Ja wiem, kim jestem. A to, że ktoś lubi pluć, to niech sobie pluje. Myślę, że nie należy się tym przejmować – mówiła w rozmowie z Agatą Młynarską.