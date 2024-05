Dostał jedynkę z wypracowania. Jest profesorem polonistyki

Belwederski profesor polonistyki dr hab. Wojciech Kudyba w rozmowie z portalem dts24.pl przyznał, że po kontakcie z jednym z korepetytorów zdecydował się na napisanie wypracowania z języka polskiego za ucznia II Liceum Ogólnokształcącego należącego do terenów sądeckich. Mężczyzna nie chce jednak zdradzać dokładnie szczegółowych informacji, które mogłyby pomóc zidentyfikować nauczyciela lub ucznia.

Profesor przyznał, że poproszono go o pomoc w udzieleniu kilku wskazówek, aby uczeń liceum mógł otrzymać lepszą ocenę za zadanie domowe. Kudyba doradził, jak najlepiej umiał, jednak przy kolejnej rozmowie dowiedział się, że licealista znów otrzymał jedynkę.

Wcześniej licealista miał samej bardzo dobre oceny z języka polskiego, jednak po zmianie nauczyciela, to się zmieniło. Okazuje się, że z problemem boryka się także reszta klasy.

Według profesora dr hab. Wojciecha Kudyby dana polonistka może czerpać przyjemność i pewnego rodzaju satysfakcję, z wystawiania uczniom niedostatecznych ocen. Sam zainteresowany tematem przyznał, że jest to dość nietypowa sytuacja, ponieważ, nauczyciel, który niesprawiedliwie ocenia uczniów, powoduje, że większość klasy przestaje go lubić.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!