Dostał od niej darmowy posiłek. Tak się odpłacił

Dostał od niej darmowy posiłek

W jednym z najnowszych filmików na TikToku Zachery wcielił się w studenta, który zapukał do nieczynnej jeszcze restauracji i zapytał właścicielkę, czy ma może coś do jedzenia, ponieważ jest strasznie głodny. Kobieta nie zastanawiała się ani chwili i zaprosiła go do środka. Nie przeszkadzało jej nawet to, że nie ma przy sobie portfela.