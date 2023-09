Dostrzegli go w szczelinie. Nie mogli uwierzyć własnym oczom

Budowlańcy od razu ruszyli mu na pomoc, lecz nie byli w stanie go stamtąd wydostać. Wezwali więc ekipę z miejscowego schroniska, która szybko przybyła na miejsce i próbowała wydobyć szczeniaka ze szczelin. Nie było to jednak łatwe. Choć próbowali to zrobić najpierw za pomocą liny, ten sposób ich zawiódł. Dopiero kiedy użyli roztworu wody i mydła, aby ułatwić psu wyślizgnięcie się ze szczeliny, przywrócili mu wolność.