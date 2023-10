Doświadcz kremowego Luksusu. Linia Creamy to Crème De La Crème pielęgnacji

Najnowsza seria produktów YOPE CREAMY to coś więcej niż kosmetyki! To obietnica przyjemności połączonej z pielęgnacją. Starannie skomponowane formuły działają na skórę niczym najprzyjem-niejsza terapia. Linia została stworzona z myślą o ochronie skóry wrażliwej, przesuszonej i wymaga-jącej specjalnej opieki. Każdy ze składników znajdujących się w produktach wspomaga odbudowę naskórka, wytwarzając barierę zbliżoną do opatrunku. To odpowiedź na potrzeby wymagającej skóry, które wzrastają wraz z obniżaniem się temperatury, wzmożeniem przeszywającego wiatru oraz mrozu.