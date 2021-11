Dowbor nie wytrzymał. Odpowiedział "fanowi" Koroniewskiej

- Czy Joanna Koroniewska powinna przyjąć tę propozycję "ZAWODOWĄ"?! Szok i niedowierzanie! Miało być romantycznie i błogo - kwiatki z rana i śniadanko. A tymczasem żona przysyła mi wiadomość, jaką właśnie dostała od "FANA" Zresztą sami zobaczcie na drugim zdjęciu. W pierwszej chwili oburzenie, ale po ochłonięciu... ?! W sumie wysoka inflacja, ceny paliwa szybują, materiały budowlane podrożały, a tu remont trzeba zrobić?! To może jednak Aśka powinna się zgodzić?! Tylko jeszcze koleżankę chętną trzeba skombinować!! Bo w kwestii nabijania się to ja chętnie mogę się zaangażować w to zadanie. Aha - moje buty też można trochę doczyścić. Przecież "pecunia non olet" (pol. pieniądze nie śmierdzą - przyp.red.) - rozważa rozbawiony Dowbor na Instagramie.