Dowiedziała się, że jest w ciąży. Taki przypadek zdarza się raz na 70 milionów

Urodzi dwie pary bliźniąt. Specjaliści tłumaczą, jak to możliwe

Przypadek 36-latki jest niezwykle rzadki - zdarza się tylko raz na aż 70 milionów przypadków! Amerykanka powita na świecie czworo dzieci, a w tym dwie pary identycznych bliźniąt. Co ciekawe u kobiety na samym początku stwierdzono ciążę bliźniaczą. Dopiero po ponownym uruchomieniu aparatu USG lekarka zauważyła, że ciąża Ashley jest jeszcze bardziej niezwykła i to do tego stopnia, że o przypadku Amerykanki zaczęły się rozpisywać portale na całym świecie.