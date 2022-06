Spodziewa się dziecka. Wprowadziła surowe zasady dla przyszłych gości

Internauci są podzieleni. "To powinno być normą", "Owiń dziecko w watę"

Większość komentatorów uznała zasady wprowadzone przez tiktokerkę za słuszne. "Jeśli ludzie są zmartwieni tą listą, to nie zasługują na to, by być blisko ciebie lub twojego dziecka. To całkowicie rozsądne i powinno być normą" - skomentowała jedna z użytkowniczek. "Nie mogę uwierzyć, że te rzeczy nie są dla ludzi zdrowym rozsądkiem lub uprzejmością. Kto nie oddaje płaczącego dziecka?" – dodała inna.