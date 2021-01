Dr Anna Parzyńska deklaruje pomoc. Ginekolożka wyjaśnia, co mogą zrobić kobiety

Anna Parzyńska to ginekolożka, która od lat podejmuje się wykonywania terminacji ciąży. Po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego lekarka podkreśliła, że nadal będzie pomagać wszystkim potrzebującym kobietom. - Współpracuję z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jestem w kontakcie z dziewczynami z Aborcji Bez Granic i wydaje mi się, że tutaj jest w tym momencie rozwiązanie. Niestety musimy szukać tej pomocy na zewnątrz - powiedziała podczas rozmowy w programie "Newsroom". Anna Parzyńska przypomniała, że telefon do organizacji "Aborcja Bez Granic" jest dostępny cały czas i zachęciła potrzebujące kobiety do kontaktu, ponieważ mogą tam uzyskać wiele cennych informacji.

Rozwiń