Dr Gojdź spojrzał na twarz Kate. Zdemaskował księżną

Księżna Kate to prawdziwa ikona stylu. Potrafi dobrać odpowiednie stroje do różnych okazji i zawsze przestrzega zasad etykiety. Podobnie było podczas weekendu koronacyjnego. Jej twarz wyglądała kwitnąco. Jedna z internautek zastanawia się, czy to tylko zasługa odpowiedniej pielęgnacji i starannego makijażu, czy może zabiegów upiększających. Porównała zdjęcie Kate z koronacji ze zdjęciem z młodości i zasugerowała, że żona Wilhelma poprawiła co nieco.