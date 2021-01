Dr J. Pobocha: "Kobiety posługują się trucizną"

Gościem programu "Newsroom" był psychiatra dr n. med. Jerzy Pobocha. Specjalista pytany o to, czy kobiety są zdolne do zaplanowanych morderstw, odpowiedział: "Kobiety, jeżeli chcą zabić, to od wieków jest taka tradycja, że posługują się trucizną. [...] W sytuacji emocjonalnej, wtedy gdy kobieta jest bita po raz enty, cofa się i nie ma siły, łapie wtedy za nóż, który znajduje się w zasięgu ręki. Broniąc się, zadaje cios w serce albo w tętnicę". Dr Pobocha dodał także, że wiele podobnych przypadków w swojej karierze opiniował - większość kobiet była ofiarami przemocy. Na koniec psychiatra podsumował, że zabójstwa z premedytacją dokonywane przez kobiety są rzadkością.

Rozwiń