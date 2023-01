Dramaty na polskich porodówkach. "Konieczne są zmiany"

Też bywa różnie. W Polsce bardzo kuleje wsparcie karmienia piersią. W wielu miejscach dzieci są dokarmiane mieszanką. Kobiet w ogóle nie pyta się o zdanie – a nawet jak się pyta, to nie udziela im się informacji, co dla karmienia piersią oznacza dokarmianie mlekiem modyfikowanym. Dużym problemem jest także brak właściwej opieki nad matką po cesarskim cięciu, a pamiętajmy, że jest to operacja wiążąca się z bólem, dłuższym gojeniem się ran i wolniejszym powrotem do pełni sił. Kobieta często jest wtedy pozostawiona sama sobie. Jeśli jest w sali, w której może przebywać jej partner, to ma pomoc, jednak nie w każdym szpitalu są ku temu warunki. Poza tym w wielu szpitalach odbywa się to za dodatkową opłatą.