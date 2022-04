Dramatyczna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Lekarka apeluje o pomoc

"Pani ze zdjęć jest moją pacjentką. To Kurdyjka z Iraku. Jest w trzecim miesiącu ciąży. Zgłasza silne bóle brzucha. Nie może się wyprostować. Zapytałam o inne objawy - mdłości, krwawienie - ale jeszcze nie otrzymałam odpowiedzi" - czytamy we wpisie Pauliny Bownik. - "Mąż tej kobiety prosi o wezwanie karetki pogotowia. Mogę zadzwonić, ale wiem co mi odpowie. Nie jeździ na terytorium Białorusi. Mogę zadzwonić do Straży Granicznej, ale wiem co mi odpowie. Nie dopuści do nielegalnego przekroczenia granicy".