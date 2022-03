Ukraińcy modlą się o pokój. Setki klęknęły przed katedrą w Mediolanie

Bandycki atak ze strony Putina na Ukrainę trwa. Większość Ukraińców zdecydowała się wyjechać z kraju - oprócz mężczyzn, którzy musieli w nim pozostać i przeprowadziła się w większej części do Europy. Polska jest wciąż najbardziej obleganym krajem, jednak niektórzy z obywateli Ukrainy znajdują się także m.in. we Włoszech. To tam modlą się o pokój i zakończenie wojny, co stało się przed Katedrą Narodzin św. Marii w Mediolanie.