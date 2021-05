Drapieżne spódnice w panterkę, czyli modny sposób na ożywienie stylizacji - zobacz, jak je nosić latem!

Spódniczka mini w panterkę

Krótką spódniczkę w zwierzęcy print możesz nosić zarówno w wersji na wieczór, jak i na co dzień. W zestawie casualowym wystarczy dobrać do niej uniwersalne ubrania, które będą stanowić tło dla wyrazistej panterki. Może to być gładki T-shirt, pastelowy crop top lub dzianinowa koszulka, a do kompletu - płaskie obuwie (baleriny czy trampki) oraz skórzana shopperka. Jeśli decydujesz się założyć spódniczkę w panterkę na wieczór, najlepiej zestaw ją z eleganckimi czarnymi ubraniami: klasycznym golfem lub jedwabnym topem na ramiączkach. Do tego wystarczą sandałki na obcasie oraz torebka na złotym łańcuszku.