Dripper. Alternatywny sposób parzenia kawy na najwyższym poziomie

Z jakiego materiału dripper wybrać? Od wyboru można oszaleć, a wybór to nie tylko cena. Tu liczy się oczywiście budżet, stopień zaawansowania w kawowym szaleństwie i to, jak materiał dripa wpłynie na smak kawy, a więc i to, jak utrzyma temperaturę gorącej wody. Miedziany dripper nie tylko pięknie wygląda i pomoże ci się czuć jak barista, ale i skutecznie trzyma ciepło, choć - jeśli nie parzysz kawy na zewnątrz w chłodny dzień - nie ma to większego znaczenia, możesz więc wybrać dowolny dripper. Dlaczego? Przed parzeniem rozgrzewamy go i tak gorącą wodą, tak jak przepłukujemy papierowy filtr, a parzenie nie trwa bardzo długo. Praktyczniejsza wskazówka to stabilność na ulubionym kubku na kawę albo wielkość drippera mierzona w kawowym świecie w filiżankach. Do najmniejszego wsypujemy ok. 25g kawy, co przekłada się na mniej więcej 350ml naparu (to szacowane objętości, możesz je nagiąć do preferencji).