DROP THE LOOK by YSL

Projekt DROP THE LOOK od YSL BEAUTY to pierwszy projekt na globalną skalę, który łączy w sobie unikalne doświadczenie konsumenckie z najnowszą technologią. Dzięki aplikacji YSL STYLIST, która wykorzystuje sztuczną inteligencję AI do wyboru spersonalizowanego looku makijażowego oferujemy konsumentowi najnowsze trendy makijażowe dopasowane do jego potrzeb. Jesteśmy pierwszą marką beauty na naszym rynku, która oferuje tak wiele innowacyjnych rozwiązań w tym projekcie. Cieszy nas to tym bardziej, że projekt został zainicjowany przez polski zespół i rozwijany w bardzo ścisłej współpracy z międzynarodowym zespołem YSL Beauty – podkreślił Krzysztof Bożek Brand Business Director YSL Beauty.