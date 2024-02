Drugie oblicze Julii Wieniawy. "Mam dosyć bycia poprawną"

W rozmowie z "Glamour" sama celebrytka przyznała, że niedawno miała pewien moment załamania, który sprawił, że zaczęła zastanawiać się nad tym, co robi.

Nie można oderwać oczu. Kreacja Wieniawy to prawdziwa petarda

Gwiazda młodego pokolenia przywołała też sytuację, której doświadczyła na pewnym castingu. Zmierzenie się z takimi słowami dorosłych ludzi z pewnością nie było przyjemnym przeżyciem. Jak podkreśliła, była świetnie przygotowana do postawionego zadania. W trakcie przesłuchań usłyszała od reżysera, dlaczego... nie marszczy się jej czoło, kiedy się złości.

