Intymne wyznanie duchownego. "Zakonnik prowadzi życie seksualne"

Ojciec Paweł Gużyński zdecydował się również na przytoczenie własnej historii. Opowiedział o pobycie w szpitalu, kiedy to przez trzy godziny zajmowały się nim pielęgniarki. Potem podczas medytacji w kaplicy naszła go pewna myśl.

– Nagle byłem taki rozanielony. Mówię, co się dzieje? Zaczynam szukać przyczyny. Nagle uświadamiam sobie, że po półtora roku, przez trzy godziny, doświadczyłem bliskości kobiety. Po półtora roku bycia tylko w męskim towarzystwie to się zdarzyło. (...) Najzwyczajniej w świecie cały urok kobiecości mnie dotknął – powiedział duchowny.

– Ja sobie wtedy po raz pierwszy od wstąpienia do zakonu uświadomiłem, że budowanie moich relacji z kobietami i bycia z kobietami musi się opierać na bardzo szczególnych warunkach. Przede wszystkim nie wolno przekraczać pewnej granicy w relacjach – zaznaczył dominikanin w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim.

