Duński książę Feliks wytrzymał w szkole wojskowej zaledwie dwa miesiące. Potem został modelem

Obecnie duńskie media huczą o tym, że książę Feliks rozstał się ze swoją dziewczyną Karen Bak. Ich związek został oficjalnie potwierdzony w lipcu zeszłego roku, a teraz przeszedł już do historii. Co oznacza, że 20-letni członek rodziny królewskiej jest "do wzięcia". Nastolatki na całym świecie z pewnością ucieszył ten fakt.